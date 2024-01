Népomucène et Eudoxie

Ils n'ont pas choisi leurs prénoms, mais ils ont choisi de s'aimer : découvrez l'histoire d'amour de Népomucène et d'Eudoxie, entre obscurité et lumière Népomucène a perdu ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que onze ans. Depuis, il vit chez son oncle : une vie sage et plutôt solitaire qui lui convient bien et qui le rassure. Mais cette année, ce quotidien paisible va être bousculé. D'abord l'amitié qui fait irruption par le biais du solaire Tristan et de sa bande de potes. Et puis surtout, l'arrivée d'Eudoxie, nouvelle élève, jeune fille solitaire et renfermée, intimidante mais aussi fascinante. Malgré son caractère revêche et ses réparties acides, Népomucène ne peut s'empêcher d'aller vers elle. A force de persévérance, il perce son secret et découvre qu'elle a dû, elle aussi, affronter la perte d'un être cher. Ils tisseront peu à peu une relation singulière grâce à laquelle ils finiront par renouer enfin avec l'insouciance.