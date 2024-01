Fermentation naturelle

Les aliments fermentés, c'est presque tout ce que nous mangeons et buvons (bière, vin, limonades, pain, fromage...) lorsqu'ils sont faits dans les règles de l'art, ce qui est rarement le cas aujourd'hui, à l'heure de l'industrie agroalimentaire et des produits transformés. D'où l'élan vers un retour au faire soi-même, facile et sain ! Sandor Ellix Katz remet au goût du jour les techniques " de grand-mère " mais sort des sentiers battus en y ajoutant de la couleur, du piment et de l'exotisme. Avec Katz, on est dans la cuisine " pop " (populaire mais aussi jeune et branchée), qui réhabilite le bon en dépoussiérant l'ancien. Ici, il propose un tour d'horizon mondial de toutes les techniques de fermentation simples qui permettent de produire soi-même de façon économique des aliments bons, sains et qui se conservent longtemps. Les amoureux de cuisines traditionnelles comme de cuisines alternatives et exotiques, les végétariens, les vegan, les allergiques au lactose ou au gluten y trouveront leur bonheur car les légumes fermentés traditionnels, le vin et le pain côtoient le kéfir au lait de coco, les fromages à base de laits végétaux, la bière de sorgho, le kvass russe à la fraise ou encore le pain de sarrasin.