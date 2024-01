Angel of Greenwood

Une histoire d'amour digne des plus grands classiques au coeur d'une tragédie historique En 1921, Greenwood fait figure d'utopie. Ce quartier de Tulsa, dans l'Oklahoma, est un lieu unique dans lequel, en pleine ségrégation, une communauté noire vit en paix et prospère depuis plusieurs années. Parmi ses habitants, Isaiah, 17 ans, dissimule son amour pour la poésie derrière une image de fauteur de troubles. Angel, 16 ans, n'a pas beaucoup d'amis mais est toujours volontaire pour aider son entourage. Rien ne semble les réunir... jusqu'au jour où leur professeure d'anglais leur confie la mission de créer une bibliothèque mobile pour les familles défavorisées. Une menace plane néanmoins sur leurs sentiments naissants. La violence est aux portes de Greenwood et il lui suffit d'une nuit pour tout dévaster. Un roman basé sur des faits réels, longtemps passés sous silence par l'histoire et la justice américaines.