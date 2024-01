En intégrant les Pure Spirits, Rose Hoffman. accepte les règles et le cadre strict établis par cette sororité. Mais lorsque Tayron "T-J" Price débarque dans sa vie en manquant de l'écraser, ce nouvel équilibre vole en éclats. Membre de la Meute, une fraternité qui ne jure que par la fête et les excès, Tayron représente tout ce que Rose déteste et un interdit qu'elle ne veut surtout pas transgresser. Avec lui, plus aucune règle, sinon les siennes... et ça, c'est bien trop dangereux pour la jeune femme. Mais pas de chance, Tayron est décidé à la prendre en chasse : il a vu le feu qui se cache derrière ses airs de fille sage, et il ne compte pas s'arrêter avant de voir Rose s'enflammer. Même si, pour cela, ils doivent brûler tous les deux...