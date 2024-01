L'Oracle du Voyageur - Cartes de connexion à tes vies antérieures

31 cartes de guérison pour libérer les blocages liés aux vies antérieures ! L'Oracle du Voyageur est un véritable outil de guidance et d'accompagnement pour découvrir tes vies antérieures. Au fil de la pratique, les 36 cartes vibratoires te donneront de précieuses informations sur les précédents voyages de ton âme, pour te libérer de certains blocages qui y sont reliés. Dans le livre explicatif, tu découvriras la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage, afin de faire le point sur ta vie actuelle. Ainsi, tu pourras emprunter le chemin qui correspond vraiment à ton épanouissement personnel. Laisse vibrer les images en toi, suis ton intuition et fais confiance à tes guides pour t'apporter le soutien et la guérison dont tu as besoin. Ce coffret contient : - 36 cartes magnifiquement illustrées. - Un livre de 96 pages tout en couleurs.