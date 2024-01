Lilou la licorne. Un amour de licorne

Lilou la licorne rencontre l'amour ! Lilou est une petite licorne gracieuse et pleine d'énergie. Un jour, elle décide de se rendre dans une contrée magique : le Pays des Arcs-en-Ciel. Elle ne se doute pas que, là-bas, pour la première fois, elle va faire la rencontre d'un garçon licorne, Micka. La petite licorne se sent différente avec lui... Elle n'a jamais ressenti cela pour personne ! Un conte bienveillant et joliment illustré, écrit par Lilou Macé, intervieuweuse, vidéoblogueuse aux 100 millions de vues sur Internet, et autrice de développement personnel, sur la force de l'amour. Dans la même collection : Lilou la licorne - Qui suis-je ? Lilou la licorne - A la recherche de l'arc-en-ciel Lilou la licorne - Des amis merveilleux