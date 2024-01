Les soldats de l'aube

Johannes Jacobus Smit, un riche antiquaire, est retrouvé mort, brûlé au chalumeau puis abattu d'une balle dans la nuque. Zatopek van Heerden, dit Zet, ancien flic déchu, se voit confier une mission : retrouver le testament de la victime, afin de permettre à son amie d'hériter de ses biens. Pour la mener à terme, il lui faudra élucider le mystère de ce meurtre et même en percer un second : l'identité réelle de ce marchand... L'enquête l'entraînera dans les méandres de l'histoire sud-africaine, aux confins de l'Angola, où se croisent crime organisé, guerres fratricides et racisme d'Etat.