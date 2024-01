Lisa l'inventrice - Tome 3 Lisa l'inventrice et le lutin qui voyage dans le temps

Lisa l'inventrice et une sympathique licorne sont les protagonistes de cette nouvelle collection de récits mêlant humour, magie et sciences. Lisa a beau tout essayer pour libérer Henri la licorne, prisonnier d'une tour, rien n'y fait, même pas ses dernières inventions : bombes à eau, catapultes, instruments de musique... . Pour secourir Henri, Lisa va devoir apprendre à voyager dans le temps et doit pour cela obtenir l'aide d'un lutin très grincheux...