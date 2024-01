Ce monde est mon partage et celui du démon

"Dès le premier secret du coeur, l'avertissement de l'âme, Jusqu'au premier étonnement muet devant la chair, Le soleil était rouge, la lune était grise, La terre et le ciel étaient comme deux monts se touchant". Ce volume rassemble les deux principaux recueils de Dylan Thomas, 18 poèmes (1934) et 25 poèmes (1936), qu'il publia agé d'une vingtaine d'années. Son univers vif et fantastique est un rejet des conventions de son siècle. A l'inverse de ses contemporains qui tendaient vers des sujets politiques et sociaux, Thomas exprime ses émotions avec passion, dans un style très étudié mêlant l'hermétisme à l'obscénité. Une poésie à la fois intime et lyrique, fougueuse et brillante. Né en 1914, mort en 1953, la carrière littéraire de l'écrivain et poète Dylan Thomas fut brève mais fulgurante. Personnage haut en couleurs, il connut une rapide reconnaissance, publia des poèmes, récits, nouvelles et romans, des pièces radiophoniques et des scenarii. Il est désormais considéré comme un des plus grands poètes lyriques du XXe siècle. Traduit de l'anglais et préfacé par Patrick Reumaux