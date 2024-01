La magie de la danse - tome 1 - les auditions

Lisette et Margaux ont un rêve : être admises à la prestigieuse Académie des Danses ! Margaux, fonceuse et sûre d'elle, est née pour être ballerine. Elle veut donc s'inscrire en danse classique. Pour Lisette, c'est plus compliqué. Complexée par ses kilos, elle se dit qu'elle aura surtout de la chance d'être retenue. Et comme elle adore danser, elle est prête à se lancer dans n'importe quelle spécialité : hip-hop, classique, tout lui va ! Vont-elles réussir à faire leurs preuves durant ces deux jours d'auditions ?