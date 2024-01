Une femme s'abîme dans la colère, le cynisme et le désespoir des lendemains qui déchantent. Son refus des valeurs bourgeoises fait d'elle, aux yeux des autres, une femme de mauvais goût. Devenue prédatrice pour ne pas rester proie, elle peine à aimer et à se faire aimer. Alors qu'elle trouve peu à peu les mots pour dire son cheminement chaotique, c'est dans le silence des non-dits qu'elle entrevoit la possibilité de se défaire de sa rage autodestructrice et du relent amer qu'elle laisse dans la bouche.