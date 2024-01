Ernestine est une petite fi lle rousse de 9 ans tout à fait comme les autres, aux détails près quelle fume comme un pompier, joue au poker en ligne, extorque de largent aux voisins et fugue à Cuba. Autour delle, la cellule familiale tient une place cruciale. Son frère ainé Adrien est un adolescent lymphatique. Son père Hervé est artiste-peintre, désinvesti de manière générale. Et sa mère Louise est architecte dintérieur, épuisée de porter tout le monde à bout de bras. Une déroutante fresque familiale dans laquelle, on suit les frasques tragi-comiques dErnestine en forêt, à lécole, à Noël, à un enterrement et chez le psy.