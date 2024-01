Hooky - Tome 3

Après l'incendie criminel de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une discrète maison, nichée au coeur de la forêt. Un havre de paix, qui leur permettra de se réparer... Nico, qui a retrouvé dans les ruines de la maison de Pendragon incendiée la boule de cristal de son maître, parvient à localiser le prince William. Une nouvelle quête démarre... Mais rien ne sera simple, car le roi Damien entame la même. Sans parler du fait que Dorian et Dani, avec leurs tours et leurs potions bizarres, sont toujours aussi gaffeurs ! Míriam Bonastre Tur a créé l'événement avec son webtoon Hooky, aux 110 millions de vues. Avec le tome 3 de son édition française, elle confirme sa belle rencontre avec le public franco-belge !