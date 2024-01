Conscience et liberté. Une explication de LÂ´être et le néant de Sartre

Dans cette oeuvre parmi les plus marquantes de la philosophie, Sartre développe une théorie de la conscience qui lui permet de caractériser l'existence humaine comme dépassement perpétuel du donné, projection vers des possibles toujours à choisir, bref comme une liberté en situation. Il nous offre ainsi les moyens de reprendre en main notre action dans le monde, loin du sentiment d'impuissance qui domine notre époque. Mais ce texte conceptuellement très complexe est difficile à lire et à comprendre. Dans l'esprit d'émancipation de l'université populaire, Annick Stevens le rend accessible dans toute sa richesse en explicitant son langage technique et en clarifiant chaque étape de son argumentation.