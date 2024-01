Internative

Amandine Prost écrit des chansons françaises, pop, sensibles, parfois troublantes, qui parlent aux coeurs de toutes les générations. De sa voix claire et profonde, elle nous embarque dans le sillage des chansons d'anthologie qu'elle aime, tellement française(s), sensible(s), élégante(s) et Pop's à la fois. Propulsée à 15 ans en finale de The Voice Kids (2017), elle décide de ne pas faire fructifier ce soudain engouement, et de prendre le temps d'écrire ses propres chansons. Son premier album écrit sur 3 années dans des carnets Moleskine truffés de notes, de mots griffonnés à la volée, témoigne de l'évolution d'une jeune fille qui devient femme, et qui veut écrire " pour tout le monde, sans centrer les choses sur elle ". Les mots suggèrent, les thèmes s'épurent, les lignes résistent aux tournures faciles, les notes refusent de répéter des accords éculés, et les sujets foncent droit au coeur. " C'est fragile, une chanson. C'est subtil. "