Rejette-moi

"Markus Del Reyes, je te rejette". Il ne m'a pas laissé le choix. Je refuse de passer le restant de mes jours aux côtés de celui qui m'a tyrannisée toute mon enfance, tant pis s'il est mon âme jumelle. J'ai beau être une métamorphe maudite, incapable de me transformer, je ne suis pas désespérée à ce point. Du moins, je ne l'étais pas, jusqu'à ce que l'Alpha suprême me bannisse de la Maison du Feu et de la Fluorine pour avoir rejeté son fils. Je me retrouve à présent sans meute. Sans foyer. Et sans protection. C'est alors que le mystérieux roi vampire de la Maison du Sang et du Béryl pose les yeux sur moi. Il propose de me protéger de mon ancienne Maison si j'accepte de rejoindre la sienne. Mais rien n'est jamais gratuit. Il attend quelque chose de moi, et ce n'est pas mon allégeance. Il est ma seule chance de survie. Mais à quel prix ? #RomanceParanormale #Loup-Garou #Vampire #FakeDating