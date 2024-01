Avengers T11 : Rassemblement

Les plus grands héros de la Terre, du Multivers et d'il y a 1 million d'années s'apprêtent à livrer les plus grandes batailles jamais menées ! Une guerre qui va les entraîner de la Terre préhistorique jusqu'aux confins de l'univers face au Fatalis Suprême, ses Maîtres du Mal multiversels et à une armée quasi infinie de Méphisto ! Nous voici arrivés à l'évènement Avengers Assemble, le crossover épique concluant à la fois la gigantesque bataille multiverselle des Avengers et le long séjour d'Aaron sur la série.