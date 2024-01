She-Hulk T03 : Point faible

Un nouveau vilain commet une série de vols à New York et se retrouve confronté à Miss Hulk. Mais c'est Jennifer Walters qui va enquêter pour découvrir la véritable identité de cet étrange personnage, même s'il lui faudra sans doute l'aide de Hellcat ! Dernier tome pour cette série atypique dans la droite ligne de la série Disney+ consacrée à Miss Hulk. Jennifer Walters parviendra-t-elle à conserver son poste d'avocate et à concilier son travail avec sa vie de Miss Hulk ?