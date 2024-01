Penser l'imagination avec Paul Ricoeur. Raviver la société pétrifiée

De plus en plus procédurale, normée et digitalisée, la société contemporaine est en voie de pétrification du point de vue de l'action, de la parole et de la pensée. Pour tenter d'y remédier, cet essai invite à recourir à l'imagination, en s'appuyant sur la philosophie développée sur ce thème par Paul Ricoeur. Après en avoir présenté les grandes articulations, l'auteur met en lumière les perspectives ouvertes par Ricoeur en introduisant l'imagination comme ressource anthropologique fondamentale. Il le fait sous la forme de mises en dialogues entre Ricoeur et un autre philosophe - Max Weber, Hannah Arendt, Kant, Wittgenstein - ou une tradition philosophique, telles que l'utilitarisme ou le libéralisme politique. Cette réflexion invite, en définitive, chacun de nous à oeuvrer à un climat de confiance qui accrédite l'imagination, les deux étant liés.