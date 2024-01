Le développement durable en Chine. Etat des lieux et perspectives

Par l'échelle de sa population, de son territoire et de son économie, la Chine est au coeur de la question du développement durable au XXIe siècle. Le développement durable constitue un défi majeur pour la Chine, mais la Chine représente également un défi majeur pour le développement durable de la planète. A partir de multiples sources occidentales et chinoises, le présent ouvrage explore la question du développement durable dans toutes ses dimensions environnementales, territoriales, économiques, sociales, sociétales, politiques et géopolitiques. Il aborde aussi les impacts de l'émergence de la Chine sur le reste de la planète. Dans une approche prospective, il identifie également les méga-tendances appelées à façonner le modèle de développement chinois d'ici à 2100 (croissance faible, changement climatique aux impacts sévères, effondrement de la population, vieillissement accéléré). Ce livre propose ainsi à la fois un état des lieux de la recherche, une analyse critique des données statistiques et des discours, un guide méthodologique, mais aussi une mise en perspective historique, des portraits de personnes, des description de territoires, d'animaux ou de plantes. Il présente une fresque scientifique et vivante sur la Chine actuelle et future, avec ses dynamiques et ses incertitudes, qui incite à s'interroger sur la trajectoire et la destinée de la civilisation chinoise elle-même.