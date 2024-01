Les inadmirables. Essai sur l'art (forcément) peu subtil de la bêtise

De nombreuses publications portent une attention croissante à la bêtise. Ces études ont majoritairement été menées par les intellectuels des pays occidentaux, souvent en l'associant à la prospérité et à la société de consommation. Ce livre aborde la notion de "bêtise radicale" en Afrique. L'auteur retranscrit en termes culturels ce qui était auparavant perçu comme des diagnostics pathologiques. Il explore en profondeur les oeuvres de figures littéraires telles que Pepetela, Chinua Achebe, Mohammed Mbougar Sarr et Achille Ngoye, en problématisant un embarras, un refus de comprendre, une absence de sens et un penchant au ricanement. La critique sociale fine et l'analyse culturelle rigoureuse d'Essono Tsimi ébranlent et rafraîchissent toutes les grilles de lecture d'un espace subsaharien marqué par sa diaspora, et riche en intersections et en influences.