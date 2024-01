Les Semi Déus Tome 1 : La fabrique des enfants Dieux

Parfois, avoir des super-pouvoirs est tout sauf une bénédiction. Issue d'une famille d'agriculteurs menacée par la famine, Asmodée est vendue par son père à la puissante reine Bérénice. Dans son royaume où la misère côtoie la richesse, certains enfants abandonnés ont curieusement développé des pouvoirs extraordinaires : ils sont désormais ce qu'on appelle des Semi-Déus ! Oni a le don de dupliquer les objets tandis que d'autres comme Namielle peuvent soigner les blessés ou encore se rendre invisibles. Mais seule Asmodée possède le pouvoir unique de métamorphe. Faisant désormais partie d'une élite vénérée par la population, elle peut changer son apparence à l'infini. Pourtant, c'est au prix de terribles souffrances que la jeune fille s'est transformée... Car personne ne sait vraiment ce qui se trame derrière les murs du palais. Comment la reine se joue-t-elle de ces enfants élevés à servir ses intérêts et à assurer la prospérité de la cité ? Et que deviennent ceux pour qui l'expérience tourne mal ? Ce qui est certain, c'est que leurs capacités hors normes attirent la convoitise des autres cités... Quand le prince de Méridan se présente devant sa majesté, le secret le mieux gardé risque d'éclater au grand jour. Pour éviter que les Semi-deus ne lui échappent et que les dirigeants de la ligue n'apprennent la vérité, la reine a un plan. Et Asmodée pourrait lui être fort utile... Cette nouvelle série romanesque qui met à l'honneur l'imaginaire nous promet une aventure trépidante, machiavélique et remplie de suspense dans un univers empreint de mystère. Une grande série qui s'annonce d'ores et déjà captivante avec un florilège de personnages intrigants et une héroïne attachante pour découvrir un monde au-delà des apparences...