Lana Farrar, ancienne gloire du cinéma hollywoodien, invite ses plus proches amis à passer des vacances sur Aura, une île grecque paradisiaque. L'endroit est magnifique, mais quand une tempête menace ce week-end idyllique, les pires secrets refont surface et l'irréparable se produit. Cette histoire a fait la une des journaux du monde entier. Depuis, beaucoup de rumeurs circulent au sujet de cette nuit terrible. Jusqu'à présent, je m'en suis tenu à l'écart. Je n'avais pas la force de me replonger dans ce que nous avions vécu. Vous vous demandez qui je suis ? Je m'appelle Elliot Chase, et ce soir-là, j'étais présent. Nous étions sept en tout, prisonniers de ce décor sublime. Mais l'un de nous était un meurtrier.