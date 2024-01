Ce que j'aimerais te dire encore. Trouver les mots justes pour apaiser les blessures de ses proches

Ce deuxième opus de la série Ce que j'aimerais te dire est un cadeau à faire à ceux qui ont besoin de consolation ou qui se sentent perdus dans l'univers parfois violent des relations humaines. Comment faire face à l'infidélité d'un conjoint ? A la trahison d'un ami, d'un salarié ou d'un client ? Au harcèlement de la part d'un collègue ? A un licenciement brutal ? Ces situations laissent le plus souvent démunis ou créent d'inguérissables cicatrices. Lorsqu'un proche est confronté à ces blessures, il est difficile de l'aider, le soutenir, le conseiller. Les mots manquent. Ce livre messager sera votre ambassadeur auprès de ceux qui vous sont chers pour éclairer ces situations, essayer de mieux les comprendre et d'en guérir, ou tout du moins d'obtenir un soulagement. C'est un livre qu'on lit comme une conversation avec son meilleur ami, toujours bienveillant mais qui sait aussi dire la vérité. C'est un moment de paix et de partage pour s'élever, dépasser ses difficultés et en ressortir grandi et plus serein.