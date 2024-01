Les Frères musulmans à l'épreuve du pouvoir

Quelles sont les causes de l'échec des Frères Musulmans au pouvoir en Egypte et en Tunisie ? C'est à cette question que, sous la direction de Pierre Vermeren, une équipe de chercheurs, égyptiens, français et tunisiens, tente de répondre ici. A leur grande surprise, ils ont découvert le vide programmatique sidéral de leurs partis, notamment d'Ennahdha, pourtant demeuré dix ans au pouvoir en Tunisie. Pour les Frères Musulmans, organisation sectaire, puissante et disciplinée, mais sans élites, compétences ni imagination, il n'y a pas de " question sociale " ou politique. Il y a, en revanche, une méga-question religieuse. C'est en devenant de vrais musulmans qu'Egyptiens et Tunisiens devaient résoudre l'ensemble de leurs problèmes ! L'Etat n'est pas perçu comme un levier ou un acteur du changement, bien au contraire. Ennahdha n'a été à l'initiative d'aucune réforme d'envergure. Le développement des infrastructures du pays est resté en panne et les inégalités entre les régions n'ont reçu aucun remède. En revanche, jamais le secteur informel, la contrebande et l'insécurité n'ont connu une telle expansion.