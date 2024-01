The Goon - Intégrale volume IV

Des vampires habillés en jeans trop serrés, des vagabonds mangeurs de saucisses, des nains de toutes nationalités et la star du burlesque Roxi DLite ne sont que quelques-uns des obstacles auxquels Goon et Franky sont confrontés dans ces nouvelles aventures de notre balafré préféré ! Sans parler de zombies version rockabilly, de super-héros gay et de tout un tas d'autres histoires.