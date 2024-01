Vivre avec nos fragilités. Chemin de guérison intérieure

"Chacun d'entre nous fait l'expérience de sa propre fragilité et de sa faiblesse. Tout au long de la vie, nous accumulons des frustrations, des peurs. De grandes ou petites déceptions couvrent le chemin que nous parcourons. La vie n'est pas ce que nous aurions imaginé. La vie est belle, et en même temps elle s'impose avec rigueur : la maladie, la solitude, le vide et la tristesse nous visitent. Parfois, les gens autour de nous nous blessent involontairement, mais ils nous blessent de toute façon. Nous avons du mal à pardonner. Comme il est difficile de tourner la page. Parfois, nous voulons fuir tout, même nous-mêmes. La grâce rend possible en nous la vie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui guérit nos blessures, fortifie nos faiblesses et nous permet de vivre une vie vertueuse de service généreux". Accompagner sur le chemin du pardon et de l'acceptation de sa propre vie, tel est l'objectif de ce petit livre au langage méditatif. Ces réflexions simples et directes, ancrées dans l'expérience concrète, touchent à des réalités fondamentales de notre vie et de notre foi chrétienne. Plus qu'un point d'arrivée, elles sont un point de départ. Afin de regarder nos vies à partir de Dieu. Un chemin de Carême. Le père Diego Elias Arfuch est professeur de patrologie et de théologie spirituelle à l'université Teresianum de Rome. Il a travaillé comme professeur et formateur au Canada, en France, en Argentine et au Brésil.