Crépuscule

Aux frontières de l'Empire sommeille une province minérale où le rythme lent des grands hivers engourdit les habitants d'une petite ville ordinaire. Un soir, le Curé est découvert la tête fracassée à coups de pierre. Qui pouvait à ce point lui en vouloir dans cette bourgade où, jusque-là, les communautés religieuses avaient vécu en bonne entente ? L'enquête est confiée à Nourio, le Policier trop souvent gouverné par ses passions et qui méprise Baraj, son Adjoint, géant débonnaire à l'âme de poète. Mais l'Empire a-t-il intérêt à ce que l'on découvre le véritable assassin ? Lorsque les peuples et les Etats sont malmenés, comment s'écrit ou se réécrit l'Histoire ? Et que peuvent les hommes face à son cours impétueux ? Une magnifique exploration de la nature humaine. Baptiste Liger, Lire Magazine littéraire. Une prose pleine de surprises. Fabrice Gabriel, Le Monde des livres. Une fable cruelle et sombre, d'une noirceur implacable sur la déchéance de l'humanité. Jean-Claude Raspiengeas, La Croix.