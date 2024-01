L'Ile de Yule

Emma Lindahl, le coeur battant, cogne à la porte du manoir des Gussman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, quatrième plus grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse depuis que, neuf ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions atroces. Et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang : elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne, les Gussman refusant expressément de la voir et lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer gelée... L'autrice fait d'un manoir hanté le coeur de sacrifices vikings, au fil de pages glaçantes. Marie France. Allusif et sans cesse inquiétant. Alibi. Retenez son nom. Roman après roman, Johana Gustawsson a fini par devenir une figure du polar français. Un thriller nordique impossible à lâcher avant la dernière page. Le Monde des livres.