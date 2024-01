Fantasia. Contes et légendes de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle. Elle lutte contre la fraude et détruit des emplois, promeut l'éducation et favorise la triche, donne accès au savoir et propage les fake news. Elle nous obsède et nous effraie, mais qui est-elle réellement ? Grâce à une série d'anecdotes, d'épisodes méconnus, de contes et de micro-récits, Laura Sibony dresse un état des lieux. Elle raconte sans les juger les principaux concepts de l'I. A. , ses enjeux et ses conséquences. Au lieu de s'appuyer sur un discours théorique, c'est à travers des dizaines d'histoires qu'elle nous permet de saisir au mieux ce qu'est l'intelligence artificielle - et ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle peut changer - et ce qu'elle ne pourra jamais changer. Ce qu'elle promet - et les promesses qu'elle n'arrivera pas à tenir. Une partie d'échecs entre Napoléon et le Turc mécanique, un algorithme pour reconnaître les fromages, la voix artificielle des patients atteints de la maladie de Charcot ou encore Poutine en décolleté : le machine learning, les deepfakes ou le tagging se pensent en images. Loin de se limiter aux aspects techniques, Laura Sibony nous emmène dans les coulisses de la Silicon Valley et nous transporte au Kenya, chez les éboueurs de l'IA. Fantasia, ce sont des textes aussi drôles que pédagogiques, un voyage pour comprendre l'objet de nos fantasmes et de nos craintes les plus profondes : l'intelligence artificielle.