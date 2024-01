Percy Jackson et les Olympiens Tome 4 : La bataille du labyrinthe

La colonie des Sang-Mêlés court un grave danger ! Le refuge de Percy est en passe d'être envahi par le redoutable Kronos et son armée de monstres. Ceux-ci prévoient de passer par le fameux labyrinthe de Dédale ? Percy et ses amis doivent à tout prix trouver Dédale avant que cela ne se produise, mais une série d'épreuves va entraver leur mission, impliquant un dragon, des Sphinx, une île enchantée ? alors que la bataille finale se rapproche. "Le quatrième et avant-dernier tome de Percy Jackson est le meilleur à ce jour ? " Kirkus Review "Une flamboyante aventure où tous les coups sont permis, offrant des retournements de situation spectaculaires, et surtout un dénouement époustouflant". Los Angeles Times Book Review