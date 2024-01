Anthropologie contemporaine

Cet ouvrage propose un tour d'horizon des principaux travaux menés en anthropologie au cours des dernières décennies, en montrant comment ses questionnements se sont réajustés ou renouvelés face aux mutations du monde contemporain. Il aborde ces questions telles qu'elles se posent à différentes échelles entre le local et le global, et concernent les rapports des humains entre eux et avec les non-humains, les rapports de genre et de génération, ainsi que les relations entre personne individuelle et collectifs - familles, clans, diasporas, classes, partis. S'appuyant sur des études de cas situées dans des sociétés tant proches que lointaines, il montre en quoi l'anthropologie aborde, dans toute sa complexité, des relations qui ne peuvent jamais se réduire à une seule dimension et n'échappent jamais au contexte spatio-temporel dans lequel elles s'inscrivent.