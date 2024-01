L'optimisme opérationnel au travail. Guide pratique pour vaincre l'adversité, mieux manager et entreprendre

60 clés pour mieux manager, vendre, entreprendre et, finalement, vivre ! " Tous lui disaient : vous n'y arriverez pas. Trop jeune, trop dur, trop tard, l'entreprise ne vivra pas 6 mois de plus. " Pourtant, déjouant tous les pronostics, Jean-Luc Hudry et ses équipes la sauvent. Comment ont-ils fait ? En sachant penser autrement les situations et en transformant l'adversité en multiples sources de rebonds. Affronter l'adversité, réduire les inquiétudes et les angoisses du lendemain, rassurer et mobiliser ses équipes ou ses collègues dans un monde incertain, sont des priorités managériales et entrepreneuriales. Véritable kit de l'optimisme de terrain, ce livre regorge d'anecdotes vécues et vous offre 60 clés pratiques pour dynamiser puissamment votre management, vos ventes, votre goût d'entreprendre, votre vie au bureau et même... votre vie personnelle. Inspirant et concret, vous aurez toutes les clés pour installer les bons réflexes afin de décupler les résultats individuels et collectifs. Et même si tout va bien pour vous, anticipez : si l'adversité vous visite, vous serez prêt pour la surmonter !