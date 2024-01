Un voyage dans ton obscurité pour retrouver ta lumière. Mon Shadow Light Journal t'offre la possibilité de te reconnecter et de faire la paix avec ton enfant intérieur. Mettre en lumière tes parts d'ombre pour en faire une force créatrice, voyager dans les zones inexplorées de ton Moi adulte, parcourir toutes les facettes de ta psyché pour mieux te comprendre et te projeter dans l'avenir... Ce journal libérateur recueillera tes mots les plus personnels, tes doutes comme tes questionnements les plus intimes, pour les matérialiser et en assumer la pleine importance. Il n'y a ni règle ni loi dans Mon Shadow Light Journal, simplement TA propre vérité. Au travers de son compte Instagram @guerir_son_enfant_interieur, qui fédère plus de 105 K abonnés, Marie Gardeisen partage et transmet son expérience en abordant des thématiques qui parlent à tous.