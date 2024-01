Entre le monde et moi. Lettre à mon fils

"Voici ce que j'aimerais que tu comprennes : dans ce pays, annihiler le corps noir est une tradition, et cette tradition fait partie du patrimoine national. Je ne souhaitais t'élever ni dans la peur ni dans le mensonge. Je voulais éveiller ta conscience. J'ai donc décidé de ne rien te cacher". Dans cette lettre adressée à son fils de 15 ans et rédigée dans le contexte des mobilisations de Black Lives Matter, Ta-Nehisi Coates décrit la violence raciste de la société américaine et revient sur le parcours qui lui a permis d'en prendre conscience. Il observe comment la fiction de la race a gangrené les Etats-Unis sans jamais cesser de peser sur les femmes et les hommes noirs, et s'interroge sur la possibilité de se libérer du fardeau de l'histoire en jetant une lumière crue sur les sociétés contemporaines. Cette nouvelle traduction, précédée d'une préface inédite de l'auteur, remet à l'honneur ce classique contemporain.