Mon premier puzzle - bébés animaux

Un puzzle épais en carton avec 5 pièces encastrées robustes, adaptées aux tout-petits sur la thématique des bébés animaux. En soulevant les 5 pièces de puzzle, l'enfant découvre les bébés animaux et leur parent. Les animaux représentés : l'éléphanteau, le bébé dauphin, le bébé pingouin, le bébé tigre ou encore le bébé panda. Idéal pour développer le sens de l'observation, la logique, la motricité fine et la coordination des gestes des tout-petits. L'univers de Sejung Kim : douceur et tendresse.