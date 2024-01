Dark Deception Tome 3 : Consumed by deception

La vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Lia ne le réalise pas, mais elle le fera. Bientôt. J'ai choisi cette vie. Cette route. Cet arrangement tordu entre nous. Pour elle, j'ai fait un pacte avec le diable. Pour elle, j'ai joué avec le destin et la mort. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je l'ai volée et comme tout voleur, je ne la rendrai pas. Lia est ma dépendance, mon obsession, mon amour. Elle est mienne pour toujours. . UNE SERIE QUI A DEJA CONQUIS LES LECTEURS (source GOODREADS) " Ce livre m'a donné tout ce dont j'avais besoin, des réponses à mes questions, des émotions, la confusion suscitée par le dernier livre n'a pas seulement été dissipée, mais maintenant, en regardant en arrière, je réalise que tout s'emboîte parfaitement. " " Ils s'aiment, mais chacun d'eux a des raisons de ne pas se faire confiance. Ils se cachent des choses et pourtant ils ne peuvent pas rester éloignés l'un de l'autre. Ce livre est brûlant et sauvage. Je ne vais rien dévoiler, mais cette série est formidable si vous aimez les héros dominants, possessifs et protecteurs. " " Je le hurle depuis le début, mais si vous voulez un livre qui vous ruine complètement, alors lisez cette trilogie ! C'est sombre, mais je jure que c'est la meilleure intrigue que j'ai jamais lue. "