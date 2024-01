Les Razmoket 02 - Bienvenue à l'école !

Lucie n'a qu'une idée en tête : inscrire Tommy dans une prestigieuse école maternelle... qui est aussi celle d'Angelica ! Et la reine de la maternelle voit d'un très mauvais oeil l'arrivée des bébés, venus visiter les lieux. Pourtant, Tommy et ses amis s'aperçoivent vite que tout ne semble pas si parfait que cela dans cette école... et qu'Angelica pourrait bien avoir besoin de leur aide !