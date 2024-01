LILO ET STITCH - Les Contes du bonheur - Tu es ma famille - Disney

Voici l'histoire d'un alien malicieux, Stitch, et de son amie, Lilo. Celle-ci l'a recueilli chez elle et sa grande soeur, Nani. Face à un nouveau défi à relever, ils vont apprendre à se serrer les coudes et réfléchir à ce qui est vraiment important : pourquoi ne faut-il jamais abandonner ? De quoi sommes-nous capables pour nos proches ? Quel est le sens de la famille ? Ce livre est un refuge pour les enfants. Il leur apprend que la famille passe avant tout le reste. Cette histoire n'attend que toi, donc lance-toi !