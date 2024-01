BiblioCollège Nouvelles réalistes (Maupassant)

- Sept nouvelles réalistes (texte intégral) - Présentation de l'auteur et du contexte d'écriture des nouvelles - Les textes annotés et les questionnaires - Etude du genre de la nouvelle et des thèmes principaux - Présentation illustrée des personnages et des oeuvres - Les oeuvres dans l'histoire des arts : une riche iconographie commentée - Groupement de textes : Représentation de la société parisienne - Dossier pédagogique (réponses aux questionnaires, séquence d'étude, pistes complémentaires et bibliographie) téléchargeable gratuitement par l'enseignant - EN PLUS : Enregistrements d'extraits lus par des comédiens téléchargeables gratuitement