L' Espion d'Orient. Johann Ludwig Burckhardt et Petra, la cité perdue

Au 19ème siècle, un jeune suisse devient agent britannique en Orient. Erudit de la langue et de la civilisation arabo-musulmanes, tantôt marchand indien musulman tantôt bédouin misérable, explorateur et espion, son obsession de l'inaccessible et du mythe l'amènera, au péril de sa vie, à la redécouverte de l'antique Petra, ainsi que des temples d'Abu Simbel, enfouis dans les sables égyptiens.