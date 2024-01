A l'instant où nos yeux se croisèrent, un désir qui se mêlait à de la peur s'éveilla en moi et me prit au dépourvu. Il paraissait dire que les forces du destin avaient oeuvré pour me mener à la découverte de l'existence de la jeune femme. Ses pupilles, rivées sur moi, semblèrent un gouffre ; un abîme qui m'attirait à lui, plus effrayant que toute chose en ce monde... Passionnée par la peinture, Adélaïde, la vingtaine, a fui la France après avoir échoué au concours d'entrée des Beaux-Arts. Ayant renoncé à sa carrière artistique, elle porte en elle cette blessure qui la frustre et l'empêche d'avancer. A la suite de cette déconvenue, Rachid, un ami, fait tout pour qu'elle le rejoigne à New York et qu'elle accepte un poste de graphiste dans l'entreprise où il travaille. Lorsqu'elle rencontre Hiba, c'est comme un sortilège qui s'empare d'Adélaïde. Elle voit en cette jeune femme un idéal de beauté et de liberté qui lui fait défaut. Si le coup de foudre existe en amitié, où s'arrête l'obsession et où commence l'emprise ? Au hasard heureux de Mehtap Teke nous entraîne dans une fable new-yorkaise aux irrésistibles accents hitchcockiens.