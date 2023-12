Petit manuel à l'usage de nos enseignants-chercheurs. Pour une pédagogie universitaire

L'objectif de cet ouvrage est de : pointer les dérives vers lesquelles s'engage actuellement l'enseignement supérieur proposer au jeune enseignant un ensemble de techniques, de méthodes, de savoir-faire lui permettant d'aborder, dans les meilleures conditions, ses enseignements, proposer les moyens les plus adaptés favorisant un apprentissage performant de nos étudiants . Cet ouvrage s'adresse à tous les enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, jeunes ou déjà expérimentés, et plus généralement à tous les enseignants du supérieur, souhaitant acquérir, développer ou améliorer leurs méthodes d'enseignement.