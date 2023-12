Histoire Géographie CM1 Panoramas. Edition 2018. Avec 1 CD audio

La collection Panoramas propose des outils clés en main conformes au Programme 2016 et une offre éditoriale modulable qui s'adapte à vos besoins et usages : fichier à photocopier ou clé USB de ressources, à utiliser de manière complémentaire ou indépendante. Le fichier à photocopier Histoire-Géographie CM1 + CD-Rom propose : > Des activités pour acquérir toutes les compétences du programme : lecture de documents, de cartes, de graphiques et de photos, recherche d'informations et rédaction de la trace écrite. > Des documents variés : cartes, frises, graphiques, photos, œuvres d'art... > De nombreux liens avec l'Enseignement moral et civique et l'Histoire des arts. > En Géographie, des outils pour vous permettre d'adapter les activités pour votre village, ville ou région. Un fichier simple d'utilisation : - 42 fiches d'activités pour les élèves, à photocopier et organisées selon les nouveaux thèmes du programme 2016. - 4 projets de classe transversaux : Faire un exposé sur l'évolution des droits des femmes dans l'Histoire ; Réaliser une frise historique sur la Révolution française ; L'urbaniste, c'est moi ! ; Concevoir la ville de demain. - Le guide pédagogique : les savoirs essentiels pour préparer la séance, la mise en œuvre détaillée des 42 fiches et des 4 projets, des indications pour élaborer la trace écrite, des propositions de débats et d'activités interdisciplinaires pour chaque fiche... + Un CD-ROM avec : - Tous les documents du fichier à vidéoprojeter en couleur - Les documents de référence : frises historiques, cartes utiles de géographie (relief, climat, régions...) - Les outils pour adapter les fiches à votre région - 4 vidéos pour animer vos séances