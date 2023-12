Déesses d'Avalon. A la rencontre du Soi Authentique

Vers l'ultime facette de soi Si l'ile d'Avalon est liée au mythe arthurien, elle n'en demeure pas moins une tradition ancienne de sagesse féminine. Véritable chemin initiatique fait d'étapes symboliques, Avalon est un parcours spirituel riche en apprentissages. Rencontrez les 5 Déesses qui en jalonnent les côtes sauvages, avancez dans les brumes à votre rythme et retrouvez votre authenticité ancestrale. Chacune des 5 déesses-guides (Arianhod, Blodeuvedd, Branwen, Ceridwen et Rhiannon) incarne une forme de sagesse que l'autrice vous invite à comprendre et intégrer, pas à pas. Méditations, visualisations, rituels, prières et oracle viennent vous soutenir dans votre quête. La destination de ce voyage n'est autre que le Moi profond, le Soi authentique. Embarquez dans la barge et cap sur la plus mystérieuse des îles aux secrets féminins pour révéler tout votre potentiel ! A propos de l'auteure : Karine Bouju est actuellement la seule femme en France à proposer un accompagnement au féminin via l'initiation d'Avalon. Forte de sa propre expérience avec les déesses de l'ile, elle guide chaque femme vers sa vérité intérieure. Elle reçoit ses clientes dans le Maine et Loire depuis maintenant plusieurs années.