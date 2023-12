Cahier d'identification des poissons d'eau douce

Cet ouvrage s'adresse à tous les naturalistes, les pêcheurs, les professionnels de la gestion des lacs et des cours d'eau, les pisciculteurs, etc. Il leur permettra d'identifier les espèces rencontrées partout en France. Il livre des clés d'identification pratiques basées sur des critères robustes et longuement testés sur le terrain. La construction du guide suit celle de la collection des cahiers d'identification déjà édités par Biotope et qui en font la réputation au sein des passionnés de nature : introduction et généralités portant sur le groupe, clés d'identification, dessins techniques illustrant les critères de reconnaissance, cartes de répartition et photographies de toutes les espèces dans leur milieu naturel.