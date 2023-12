Le guide de l'encens

Un tour du monde aux enivrants effluves... Quel était le secret des précieux mélanges d'encens des prêtres égyptiens ? Quels parfums la voyante de l'oracle de Delphes utilisait-elle pour prophétiser ? Quelles substances d'encens renforcent nos rêves ? Quelles sont leurs vertus curatives ? Des questions auxquelles Suzanne Fischer-Rizzi répond dans cet ouvrage absolument unique. A travers ses pages, vous découvrirez l'histoire du smudging, ou fumigation, depuis ses racines au paléolithique jusqu'à sa source en Extrême-Orient, dans l'Himalaya et au Japon, en passant par les hautes civilisations de l'Egypte ancienne, de la Mésopotamie et de la Grèce. Un chapitre est également consacré aux traditions, toujours actives, des autochtones d'Amérique du Nord et du Sud. Pour chaque région et civilisation explorée, l'auteure partage des recettes et mélange en accord avec chaque tradition, faisant ainsi de ce livre le plus complet sur la composition, la fabrication, les rituels et les recettes des encens du monde. Un livre à la fois didactique, thérapeutique et magique. Une bible incontournable ! A propos de l'auteure : Après des études en philosophie, Susanne Fischer-Rizzi s'est tournée vers le monde des plantes et de leurs vertus médicinales. Initiée aux pratiques chamaniques par des Amérindiens, elle a complété sa formation, en Inde, par les médecines ayurvédique et tibétaine. Fondatrice de l'école Arven en Allemagne, elle y enseigne l'aromathérapie et la phytothérapie. Sa notoriété l'amène à participer à de nombreux séminaires et conférences à travers le monde.