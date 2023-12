Guide des oiseaux de Guyane

Ce guide est le premier à traiter de l'identification de tous les oiseaux de Guyane. L'auteur partage sa grande expérience de terrain en fournissant tous les critères d'identification, les risques de confusion à éviter, les traits principaux de comportement, le statut des espèces, etc. Toutes les espèces sont illustrées par des photos (mâles et femelles, juvéniles, posés et en vol) sur lesquelles les critères distinctifs sont pointés par des flèches. Des cartes localisent les aires de présence connues en Guyane.