Orbis Mundi. Le hasard n'existe pas

Est-ce réellement possible ? Peut-on vraiment passer d'un monde à l'autre en utilisant des Orbes sacrés ? C'est la question que se pose Lucie alors qu'elle cherche à retourner chez elle, sur Terre. Perdue dans des mondes plus étranges les uns que les autres, Lucie fait la rencontre de Gauwen, un leprechaun au langage peu châtié. Si tout les oppose, une prophétie semble pourtant vouloir les réunir. Et qui est donc cette étrange femme qui enseignera à Lucie la vérité sur sa destinée ? Etes-vous prêts à entrer dans ce monde plein de magie et d' aventures épiques ? Et n'oubliez jamais : "Le hasard n'existe pas" ...