Paris, mai 1358. Deux familles aux conditions sociales opposées menaient une existence des plus paisibles et étaient elles-mêmes persuadées que rien n'était en mesure de venir perturber durablement leur quiétude. Rien ? Peut-être pas ! Un coffre, légué par un aïeul Templier, devenu l'objet de convoitise du prévôt de Paris, va les propulser l'une et l'autre dans un tourbillon de péripéties suite à un enchaînement de circonstances improbables. Entre espionnage et trahison, mariage imposé et sentiments sans espoir, captivité et pourchasse, chacun va connaître son lot de désillusion, son moment de lassitude et sa crainte en l'avenir. L'héritage du Templier n'augurerait-il rien de rassurant pour ses descendants ?